Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

А24 выпустит ремейк «Кровавого спорта» — боевика с Жан-Клодом Ван Даммом

Комментарии

Издание Variety сообщило, что студия А24 начала разработку ремейка фильма «Кровавый спорт» — культового спортивного боевика, с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Дата выхода картины пока не раскрывается.

Режиссёром предстоящего ремейка выступит Микейла Коул — актриса, известная по ролям в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навеки» и сериале «Я могу уничтожить тебя». Она рассказала, что восхищается бойцами и рада поработать с А24.

Давно восхищаюсь бойцами и поражаюсь дисциплине, интенсивности и изоляции, которые требует от них этот спорт. Я рада исследовать этот мир, особенно в сотрудничестве с A24. Вперёд, чёрт возьми!

«Кровавый спорт» вышел в 1988 году. Лента рассказывает о капитане армии США и мастере ниндзюцу, который принимает участие в подпольном турнире по боевым искусствам в Гонконге. Кто исполнит главные роли в ремейке, пока неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android