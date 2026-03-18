Русский постер фильма «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом — выход в мае

Портал «Кинопоиск» представил русский постер фильма «Грязные деньги». Лента официально выйдет в России уже в мае. Точная дата станет известна позже.

Картина расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в апреле 2025 года, однако релиз перенесли на более поздний срок.

Главные роли в «Грязных деньгах» сыграли Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»). Режиссёром выступил Гай Ричи («Джентльмены», «Большой куш»).