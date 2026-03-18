Death Stranding 2 слили на торренты за день до релиза на ПК

Death Stranding 2 слили на торренты за день до релиза на ПК
Пользователи форума Reddit сообщили, что пираты слили копию Death Stranding 2 на ПК. Игра стала доступна на торрент-трекерах за день до релиза.

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Официально проект студии Kojima Productions выйдет на ПК вечером 19 марта. Судя по появлению пиратских копий на торрент-трекерах, в игре отсутствовала антипиратская защита Denuvo.

События Death Stranding 2 разворачиваются через 11 месяцев после финала первой части. Главный герой Сэм живёт вместе с Лу и заботится о ней изо всех сил. Герою предстоит вновь отправиться в опасное приключение, чтобы восстанавливать связи уже в Мексике и Австралии. ПК-версия поддерживает основные особенности платформы — неограниченную частоту кадров, ультраширокие мониторы, вибрацию геймпадов DualSense, апскейлеры NVIDIA DLSS, AMD FSR и мультигенерацию кадров.

