Kyousuke из Falcons может остаться без стикеров на мэйджоре в Кёльне по Counter-Strike 2

Игрок Team Falcons Максим kyousuke Лукин рискует не получить именные стикеры на IEM Cologne Major 2026. Россиянин не смог оформить визу к началу BLAST Open Rotterdam 2026 — вместо него за команду выступает Матей NucleonZ Трайкоски из академии.

По правилам Valve, если NucleonZ проведёт пять официальных матчей за Falcons до момента выдачи инвайтов, он будет считаться основным игроком и получит стикеры на мэйджоре вместо kyousuke. BLAST Open Rotterdam — последний турнир перед дедлайном 6 апреля. Если Falcons выйдет из группы и дойдёт до полуфинала, NucleonZ наберёт необходимое количество матчей.

Присоединится ли kyousuke к команде по ходу турнира, пока неизвестно. Falcons начала выступление на BLAST Open Rotterdam с победы над NRG со счётом 2:0 — NucleonZ провёл серию с рейтингом 1,17.

Материалы по теме
Team Falcons обыграла NRG на старте BLAST Open Rotterdam 2026 по CS 2
