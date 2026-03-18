Дуэйн Джонсон и другие в трейлере нового сезона Fortnite — старт 19 марта

Компания Epic Games представила трейлер второго сезона седьмой главы онлайн-игры Fortnite. Обновление выйдет уже 19 марта.

В новом сезоне в игру вернётся Основатель — персонаж, которого сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. Кроме того, в игре появится ремикс скина Джулс, который был ещё во второй главе. В трейлере также показали знаменитых персонажей мультфильмов Багза Банни и Даффи Дака.

Вместе со стартом второго сезона Fortnite официально вернётся в Google Play. Игра станет доступна спустя несколько лет судебных разбирательств между Epic Games и мобильными платформами.