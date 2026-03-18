Боб Айгер покинет должность главы Disney уже сегодня

Боб Айгер покинет должность главы Disney уже сегодня
Боб Айгер официально покинет должность руководителя компании Disney. Свои полномочия он передаст Джошу Д'Амаро уже 18 марта.

Об уходе Айгера стало известно в конце января. Сообщалось, что он поможет новому руководителю освоиться в должности. Ранее Д'Амаро отвечал за подразделение парков развлечений Disney.

Боб Айгер руководил Disney с 2005 по 2020 год. После этого он ушёл с должности, но оставался исполнительным председателем компании. В ноябре 2022 года Айгер вновь стал главой, заключив длительный контракт. Именно во время его руководства Disney приобрела крупные компании, такие как Pixar, Marvel, Lucasfilm и 20th Century Fox.

Победители «Оскара»-2026
