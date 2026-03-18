«Они для меня семья». Donk — о возможном уходе из Team Spirit в Counter-Strike 2

Рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец дал интервью перед стартом BLAST Open Spring 2026. Россиянин высказался о целях на сезон и возможном переходе в другую команду.

По словам donk, он не рассматривает уход из Spirit даже при отсутствии титулов. Главной целью на 2026 год игрок назвал завершение эры Team Vitality и начало собственной серии побед.

Если мы завершим эру Vitality и начнём свою, выиграв много трофеев — самое главное титулы. Это делает любого игрока в CS счастливым. Почему я должен думать о переходе? Для меня Spirit — семья. Даже если всё пойдёт не так, думаю, останусь в Spirit.

О поражении от Astralis на ESL Pro League Season 23 donk высказался спокойно, назвав турнир самым лёгким, который только можно представить, из-за отсутствия Vitality и Falcons.

Donk выступает за Team Spirit с декабря 2021 года — он перешёл из академии в основной состав в июле 2023-го. Вместе с командой он выиграл мэйджор в Шанхае, IEM Katowice и IEM Cologne. В 2024 году признан лучшим игроком мира по версии HLTV. Spirit начнёт BLAST Open Spring 2026 матчем с Liquid 19 марта в 15:30 мск.