«Мы были вместе». Полное письмо Питера Паркера из трейлера «Человек-паук: Новый день»

18 марта состоялась премьера первого трейлера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». После этого в Сети опубликовали текст письма, который зачитывает главный герой в ролике.

Питер Паркер озвучивает письмо, которое он написал своей возлюбленной Эм Джей. В нём он пересказывает последствия событий прошлого фильма и объясняет, почему он никогда не сможет прочитать его личной для неё.

Привет, меня зовут Питер Паркер, ты меня не помнишь, но я должен сказать тебе кое-что, что прозвучит безумно. Но это правда, знаю, что ты мне поверишь, потому что очень хорошо понимаешь, когда я лгу. Мы знали друг друга. Были вместе. Но с миром должно было случиться что-то плохое. И единственным способом остановить это было сделать так, чтобы все забыли меня, включая тебя. Потому что я не просто Питер Паркер. Я Человек-паук. И иногда Человеку-пауку приходится поступать тяжело. Даже если это разбивает сердце Питеру Паркеру. Может быть, никогда не прочитаю тебе это. Может быть, пишу это просто для себя. Возможно, это и есть моя ответственность — жить в одиночестве с этой правдой. Но правда в том, что я люблю тебя. И надеюсь, где-то глубоко внутри что-то в тебе помнит, что ты тоже меня любишь.

«Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины стал Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель.

Трейлер нового «Человека-паука»:
Первый трейлер «Человека-паука: Новый день» — премьера 31 июля
