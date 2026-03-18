Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Может, стоит убрать одно эго?». Тренер NAVI B1ad3 — о Team Falcons в CS 2

«Может, стоит убрать одно эго?». Тренер NAVI B1ad3 — о Team Falcons в CS 2
Комментарии

Тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский высказался об игровой форме Team Falcons и намекнул на возможную замену в составе.

По словам B1ad3, стендин Falcons Матей NucleonZ Трайкоски хорошо себя проявил, а визовые проблемы Максима kyousuke Лукина могут стать поводом для изменений в составе. Тренер NAVI также сослался на слова Дэнни zonic Соренсена о переизбытке эго в команде.

У Team Falcons достаточно огневой мощи. Их стендин NucleonZ хорош на Ancient. Кто знает, может ему стоит играть в основном составе? Они жаловались на проблемы с визами. Кто знает… Zonic говорил, что в команде слишком много эго. Может, стоит убрать одно эго? Просто советы.

Kyousuke пропускает BLAST Open Rotterdam из-за визовых проблем — ранее он также не смог сыграть на PGL Cluj-Napoca 2026. По правилам Valve, если NucleonZ проведёт пять матчей за Falcons до 6 апреля, именно он получит стикеры на IEM Cologne Major вместо kyousuke.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android