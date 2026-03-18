Тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский высказался об игровой форме Team Falcons и намекнул на возможную замену в составе.

По словам B1ad3, стендин Falcons Матей NucleonZ Трайкоски хорошо себя проявил, а визовые проблемы Максима kyousuke Лукина могут стать поводом для изменений в составе. Тренер NAVI также сослался на слова Дэнни zonic Соренсена о переизбытке эго в команде.

У Team Falcons достаточно огневой мощи. Их стендин NucleonZ хорош на Ancient. Кто знает, может ему стоит играть в основном составе? Они жаловались на проблемы с визами. Кто знает… Zonic говорил, что в команде слишком много эго. Может, стоит убрать одно эго? Просто советы.

Kyousuke пропускает BLAST Open Rotterdam из-за визовых проблем — ранее он также не смог сыграть на PGL Cluj-Napoca 2026. По правилам Valve, если NucleonZ проведёт пять матчей за Falcons до 6 апреля, именно он получит стикеры на IEM Cologne Major вместо kyousuke.