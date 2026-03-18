Первые кадры из «Дикой лошади» — комедии от режиссёра «Трёх билбордов» и «Семи психопатов»

Журнал Vanity Fair поделился первыми кадрами из «Дикой лошади» — нового фильма Мартина Макдоны, режиссёра «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина». Премьера чёрной комедии в мировом прокате состоится 6 ноября.

Фото: Vanity Fair

Будущая лента расскажет историю двух агентов ЦРУ, действующих в 1970-х годах в Чили. Их задача — свергнуть местного президента Сальвадора Альенде. Съёмки ленты прошли на острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.

Главные роли в фильме сыграли Джон Малкович («Подмена»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Стив Бушеми («Бешеные псы») и другие актёры.