Уникальная игра с кучей проблем: мнения критиков о Crimson Desert разделились

20 марта состоится релиз Crimson Desert, новой игры от авторов Black Desert Online. Экшен с огромным количеством механик доберётся в том числе и до России на ПК, PS5 и Xbox Series.

19 марта зарубежные и российские СМИ опубликовали обзоры новинки. Так, средний балл Crimson Desert на Metacritic составил 77/100. Мнения критиков о новинке полностью разделились: оценки варьируются от максимальных до относительно низких.

Обозреватели отмечают, что в Crimson Desert огромное количество интересных механик, увлекательная боевая система и гигантское число занятий. Однако из-за этого игра теряет какой-либо фокус — сюжет в проекте очень примитивный, некоторые задания напоминают худшие примеры из MMORPG, а инвентарь и различные функции управления перегружены.

Что пишут критики о Crimson Desert

Несмотря на некоторые проблемы, Crimson Desert устанавливает новый стандарт для игр с открытым миром, которому будет очень тяжело соответствовать новым проектам.

Crimson Desert объединяет все феноменальные черты одних из самых заметных проектов последних лет. В игре есть дух первооткрывателя из Elden Ring, увлекательный и насыщенный мир из «Скайрима», непредсказуемый геймплей в духе в Red Dead Redemption 2 и захватывающее исследование в стиле последних The Legend of Zelda.

Crimson Desert — уникальная игра в своём роде. Это впечатляющее приключение с феноменально продуманным открытым миром для исследования и огромным количеством механик.

Crimson Desert — это амбициозная игра с открытым миром, которая сгибается под собственным весом, что делает её увлекательным, но несовершенным опытом, который разделит игроков на два лагеря.

Огромный мир и более широкий набор MMO-подобных активностей сочетаются с блестящей отточенностью механик в Crimson Desert. Но что толку от этого без особого характера, мира или очарования?

Crimson Desert привлекает внимание своим амбициозным приключенческим опытом, но в итоге проект не оправдал ожиданий. В игре запутанный сюжет с неинтересными персонажами и миссиями, которые кажутся обычными MMO-заданиями. В боях много механик, но мало глубины — с искусственными скачками сложности и неотзывчивым управлением. Даже с впечатляющей графикой и высокой степенью свободы исследования, проблемы с художественным оформлением, баги и дизайнерские решения делают игру объёмной по содержанию, но поверхностной по качеству.

Мы также провели в Crimson Desert около 40 часов и поделились своими впечатлениями в отдельном материале.