В CS 2 переработали систему перезарядки — неиспользованные патроны теперь теряются

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2 объёмом 83 МБ. Ключевым изменением стала переработка механики перезарядки оружия.

Теперь при перезарядке оружия с магазинным питанием все оставшиеся в магазине патроны выбрасываются — из запасов берётся новый, полный магазин. Это означает, что игрокам придётся тщательнее следить за расходом боеприпасов: перезарядка наполовину пустого магазина приведёт к потере оставшихся патронов. Запасные боеприпасы теперь отображаются в магазинах, снарядах или пулях в зависимости от типа оружия, а под счётчиком появился индикатор заполнения текущего магазина.

Помимо этого, в соревновательном режиме появились карты-путеводители — ограниченные наборы подсказок, доступные в первых пяти раундах каждой половины. Для всех карт из категории «Действующая армия» добавлены вводные руководства. Также стало возможным присоединяться к друзьям на тренировочных картах через меню друзей.

