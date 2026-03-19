Как изменились патроны в Counter-Strike 2 после обновления

Valve переработала систему перезарядки в Counter-Strike 2. Теперь при смене магазина все оставшиеся в нём патроны теряются — из запаса берётся новый, полный магазин.
Вместе с этим изменилось количество боеприпасов у всех видов оружия. Запас теперь считается в обоймах, а не в отдельных пулях.
Пистолеты:
P2000 — 13 + 4 обоймы | USP-S — 12 + 2 обоймы
Glock-18 — 20 + 3 обоймы | P250 — 13 + 3 обоймы
CZ75-Auto — 12 + 2 обоймы | Desert Eagle — 7 + 3 обоймы
Dual Berettas — 30 + 2 обоймы | Five-Seven — 20 + 2 обоймы
Tec-9 — 18 + 3 обоймы | R8 Revolver — 8 + 2 обоймы
Пистолеты-пулемёты:
MP9 — 30 + 2 обоймы | MAC-10 — 30 + 3 обоймы
MP7 — 30 + 3 обоймы | MP5-SD — 30 + 2 обоймы
UMP-45 — 25 + 3 обоймы | PP-Bizon — 64 + 2 обоймы
P90 — 50 + 2 обоймы
Винтовки:
AK-47 — 30 + 3 обоймы | M4A4 — 30 + 4 обоймы
M4A1-S — 20 + 3 обоймы | FAMAS — 25 + 4 обоймы
Galil AR — 35 + 4 обоймы | AUG — 30 + 3 обоймы
SG 553 — 30 + 3 обоймы | SSG 08 — 10 + 2 обоймы
AWP — 5 + 2 обоймы (было 35 патронов)
SCAR-20 — 20 + 2 обоймы | G3SG1 — 20 + 2 обоймы
Тяжёлое оружие:
Nova — 8 + 32 доп. | XM1014 — 7 + 32 доп.
MAG-7 — 5 + 3 доп. | Sawed-Off — 7 + 32 доп.
M249 — 100 + 2 обоймы | Negev — 150 + 2 обоймы