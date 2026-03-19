Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
FURIA обыграла TYLOO на BLAST Open Rotterdam 2026 по CS 2

FURIA обыграла TYLOO на BLAST Open Rotterdam 2026 по CS 2
FURIA Esports справилась с TYLOO в первом матче группы А на BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:0 — 13:8 на Mirage и 13:11 на Overpass.

CS 2. BLAST Open Spring 2026 . Группа A. 1/4 финала (верхняя сетка)
19 марта 2026, четверг. 00:50 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
TYLOO

Лучшим игроком встречи стал Кайке KSCERATO Серато, который завершил серию с KD 36-23 при рейтинге 1,36. Данил molodoy Голубенко, в свою очередь, показал самый низкий рейтинг — 1,03.

По итогам матча FURIA проходит в полуфинал верхней сетки, где сыграет с Aurora Gaming в пятницу в 20:30 мск. TYLOO же падает в нижнюю сетку, где столкнётся с FaZe Clan в пятницу в 15:30 мск.

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

