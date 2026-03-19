BLAST Open Rotterdam 2026 будет доигран на старом патче Counter-Strike 2

BLAST Open Rotterdam 2026 продолжит проводиться на патче, который использовался в первый игровой день турнира. Как подтвердил HLTV, организатор решил не менять версию игры в ходе чемпионата — даже на стадии плей-офф, запланированной на 27-29 марта.

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2 в ночь на четверг, полностью переработав механику перезарядки. Теперь при смене магазина неиспользованные патроны теряются, а количество запасных обойм варьируется в зависимости от оружия.

BLAST принял решение сохранить текущий патч ради стабильности соревновательного процесса. Это означает, что новая механика дебютирует на профессиональной сцене только на PGL Bucharest, который стартует 4 апреля.

