Расписание второго дня групповой стадии BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 19 марта, продолжается групповая стадия BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе.

Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на четверг, 19 марта

13:00. PARIVISION (Россия) — Ninjas in Pyjamas (Европа);

— Ninjas in Pyjamas (Европа); 15:30. Team Spirit (Россия) — Team Liquid (Европа);

— Team Liquid (Европа); 18:00. MOUZ (Европа) — The MongolZ (Монголия);

20:30. Team Vitality (Европа) — 9z (Южная Америка).

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.