Фильм «Домовёнок Кузя 2» вышел в кинотеатрах России

Фильм «Домовёнок Кузя 2» вышел в кинотеатрах России
Комментарии

С сегодняшнего фильм фильм «Домовёнок Кузя 2» начали крутить в российских кинотеатрах. Семейную комедию можно посмотреть во всех городах страны.

События второй части разворачиваются спустя несколько лет после финала первого фильма. Кузя продолжает жить с Наташей и её семьёй. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная гостья – Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Героям предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок.

К главным ролям в ленте вернулись Екатерина Стулова (Баба-яга), Софья Петрова (Наташа), Марк Богатырёв (Андрей), Евгения Малахова (мама Наташи) и другие актёры. Роль Кощея досталась Ивану Охлобыстину («Интерны»). Оригинальная картина вышла в России в 2024 году и собрала в прокате более 1 млрд рублей.

