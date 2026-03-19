Сериал «Кросс» продлили на третий сезон
Amazon продлила детективный сериал «Кросс» на третий сезон. Это случилось в день, когда завершился показ второй части шоу.
«Кросс» создан, написан, спродюсирован и показан Беном Уоткинсом по мотивам персонажей из серии бестселлеров Джеймса Паттерсона. Криминальная драма, действие которой происходит в Вашингтоне, округ Колумбия, рассказывает об Алексе Кроссе, блестящем детективе и судебном психологе, обладающем уникальной способностью проникать в сознание убийц, чтобы вычислить и поймать их.
Во втором сезоне Кросс преследует безжалостного мстителя, который охотится на коррумпированных миллиардеров. Продолжение сериала стартовало 11 февраля.
