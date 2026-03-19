В кинотеатрах России вышла драмеди «Картины дружеских связей»

Комментарии

С 19 марта во всех кинотеатрах России выпустили драмеди «Картины дружеских связей». Ленту уже можно посмотреть.

Сюжет ленты повествует о бывших однокурсниках, которые решают встретиться вместе. Они должные проводить своего близкого друга Сашу, который покидает Москву.

Главные роли в «Картинах дружеских связей» сыграли Александр Паль («Жизнь и судьба»), Мария Карпова («Здоровый человек») и Евгений Цыганов («Брестская крепость»). Постановщиком выступила Софья Райзман, для которой фильм стал режиссёрским дебютом.

Лента стала победителем на знаменитом кинофестивале «Маяк» в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая работа режиссёра».

