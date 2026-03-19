Netflix устроит в 2027 году концертный тур в честь «Кей-поп-охотниц за демонами»

Если верить Bloomberg, Netflix устроит в 2027 году концертный тур в честь «Кей-поп-охотниц за демонами». Это будет масштабное мероприятие, направленное на поддержку мультсериала.

Netflix обсуждал возможность организации живого выступления трио HUNTR/X, а также рассматривал вариант использования исключительно виртуальных исполнителей для некоторых шоу.

Какое в итоге решение принял стриминг, пока можно лишь гадать. Да и ждать ли какого-то шоу вообще, пока тоже непонятно.

«Кей-поп-охотницы за демонами» стали одним из самых обсуждаемых и важных мультсериалов 2025 года, который захватил все чарты и поставил на Netflix несколько рекордов.