Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон сыграют в новом фильме Джейсона Бэйтмана

Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон сыграют в новом фильме Джейсона Бэйтмана
Комментарии

По данным Variety, Сэм Рокуэлл и Вуди Харрельсон исполнят главные роли в The Cackling of the Dodos, новом фильме Джейсона Бэйтмана.

Это история фермера, который обнаруживает труп в зерновом хранилище. Фермер информирует об этом своего начальника, который даёт распоряжение избавиться от тела.

Фильм снят по оригинальному сценарию писательницы Рай Кертис, автора романа «Прилив королевства». Картина станет третьей полнометражной режиссёрской работой Джейсона Бэйтмана.

Картину выпустят на Netflix, но у неё пока нет ни даты старта съёмок, ни даты выхода. Вероятно, более детальной информацией о грядущей ленте должны поделиться в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android