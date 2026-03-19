Для хоррора Silent Hill f вышла русская озвучка от студии Mechanics VoiceOver

Студия Mechanics VoiceOver объявила о выпуске русского дубляжа для игры Silent Hill f. Полноценную русскую озвучку от профессиональных актёров уже можно скачать на официальном сайте команды.

Видео доступно во VK-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Konami.

Работа над локализацией заняла примерно полгода — её анонсировали почти сразу после релиза в сентябре 2025 года. Главную героиню Хинако озвучила Мария Примпе, голос Скарлетт из Stellar Blade.

Главной героиней Silent Hill f выступает молодая японка Хинако Симидзу, которая обнаруживает, что её родной город Эбисугаока внезапно накрывает плотный туман, в котором скрываются самые жуткие кошмары. Девушка пытается сбежать из города, но он не собирается её отпускать так просто. Проект получил в основном положительные отзывы — рейтинг игры в Steam составляет 80%.

