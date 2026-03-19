Фильм Кукла (2026) — смотреть трейлер онлайн, сюжет, актёры, дата выхода

Вышел трейлер драмы «Кукла» Егора Бероева — премьера 30 апреля
Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила трейлер фильма «Кукла». Драматическая лента выйдет в кинотеатрах России уже 30 апреля.

Відео доступно у VK-каналі Ray of Sun Pictures.

Будущая лента расскажет историю девушки Нади, которая оступилась в юности, убив неверного жениха. Теперь она пытается исправить свои ошибки и вернуться к нормальной жизни. Отбыв наказание, она начинает поиски дочери, которую родила в тюрьме, и в этом ей помогает друг Андрей. Подсознание Нади и сила материнской любви создают в её воображении уникальный мир, через призму которого она теперь живёт.

Главные роли в проекте сыграли Анна Панкратова, Никита Тезин («Жизнь и судьба»), Данила Краснов («Любовь Советского Союза») и другие актёры. Режиссёром и автором сценария выступил Егор Бероев («Выдумщик»).

