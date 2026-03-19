Состоялась мировая премьера фильма «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом

19 марта состоялась премьера фильма «Проект «Аве Мария» («Проект «Конец света» в странах СНГ). Фантастическую ленту с Райаном Гослингом уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, до России картина доберётся 26-го числа.

«Проект «Аве Мария» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Режиссёрами ленты выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер, авторы мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вместе с Гослингом в фильме также сыграли Сандра Хюллер («Зона интересов») и Милана Вайнтруб («Блудливая Калифорния»). Лента уже стала самой высокооценённой работой в карьере актёра по версии критиков.