Crimson Desert протестировали на 40 видеокартах — игра работает отлично

19 марта появились обзоры Crimson Desert, новой игры от авторов Black Desert Online. Вместе с ними зарубежные издания также опубликовали тесты экшена на различных конфигурациях, сравнив оптимизацию игры на разных видеокартах. Как оказалось, в студии Pearl Abyss проделали большую работу по работе над движком проекта, из-за чего проект работает отлично даже на бюджетных видеокартах.

Так, для игры в разрешении 1080p и высоких настройках с частотой кадров 60 FPS без апскейлеров хватит и бюджетной видеокарты RTX 4060. В редких случаях частота кадров падает до 50, однако в целом игра работает стабильно.

Тесты в разрешении 1080p

Фото: Techspot

Для стабильных 60 FPS в разрешении 1440p на высоких настройках потребуется более мощная, однако всё ещё бюджетная RTX 5060.

Тесты в разрешении 1440p

Фото: Techspot

Для игры в 4K и стабильных 60 FPS потребуется RTX 4070 Ti Super или RTX 4080. В обоих частота кадров иногда опускается до 50, однако в большинстве случаев они выдают плавную и чёткую картинку.

Фото: Techspot

Полноценный релиз Crimson Desert состоится 20 марта в 1:00 мск. Игра также выйдет и в России.

