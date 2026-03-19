Вышел трейлер мультфильма «Барашек Шон: Чудовище Мосси Боттом» — выход в сентябре

Студия Aardman представила большой трейлер мультфильма «Барашек Шон: Чудовище Мосси Боттом». Лента выйдет в мировой прокат 18 сентября.

События фильма развернутся накануне Хэллоуина, когда владелец фермы ненароком портит тыквенную грядку. Шон по традиции пытается исправить положение своими изобретениями. Правда, дела идут не слишком удачно: фермер пропадает, а в окрестных лесах появляется загадочный зверь.

Режиссёрами картины выступили Стив Кокс и Мэттью Уолкер — они работали над предыдущими мультфильмами по вселенной. Главные роли озвучили Джастин Флетчер, Джон Спаркс и Кейт Харбор, которые также работали над прошлыми частями «Барашка Шона».