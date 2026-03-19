Авторы Cities: Skylines 2 назвали движок Unity главной проблемой игры

Авторы Cities: Skylines 2 назвали движок Unity главной проблемой игры
Глава студии Colossal Order Марина Халликайнен дала небольшое интервью изданию PC Gamer. В нём сотрудница финской компании рассказала о провальном запуске градостроительного симулятора Cities: Skylines 2.

Игра вышла в 2023 году с большим числом техническим проблем, без обещанной поддержки модификаций и многих функций из оригинальной игры. Халликайнен заявила, что всё это было связано с движком Unity, на котором и работал проект. Авторы переоценили его возможности и сделали ставку на технологии, которые были обещаны, но ещё не выпущены.

В начале разработки проекта мы переоценили возможности движка Unity. Когда мы начали работу над Cities: Skylines 2, мы уже обдумали работу над функциями, которые не были окончательно утверждены в движке. Наша ошибка заключалась в том, что мы полагались на ещё не выпущенные технологии, и это стало огромным препятствием на протяжении всей разработки игры.

Халликайнен отметила, что студия Colossal Order продолжает тесно сотрудничать с разработчиками Unity и у них прекрасные отношения. Однако долгосрочная поддержка Cities: Skylines 2 в начале 2026 года перешла другой финской команде — Iceflake Studios. Новые разработчики уже выпустили первый крупный патч с улучшениями некоторых механик и продолжают работать над полировкой градостроительного симулятора.

