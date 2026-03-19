Death Stranding 2 вышла на ПК

19 марта состоялся релиз ПК-версии Death Stranding 2: On the Beach. Последняя на данный момент игра Хидео Кодзимы уже доступна в Steam и Epic Games Store с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Kojima Productions.

События Death Stranding 2 разворачиваются через 11 месяцев после финала первой части. Главный герой Сэм живёт вместе с Лу и заботится о ней изо всех сил. Герою предстоит вновь отправиться в опасное приключение, чтобы восстанавливать связи уже в Мексике и Австралии. Игра вышла летом 2025 года на PS5 и получила очень высокие отзывы критиков и геймеров.

ПК-версия поддерживает основные особенности платформы: неограниченную частоту кадров, ультраширокие мониторы, вибрацию геймпадов DualSense, апскейлеры NVIDIA DLSS, AMD FSR и мультигенерацию кадров. Кроме того, в игру добавили трассировку лучей, хардкорный уровень сложности и некоторые функции удобства — последние также добавили в патче на PS5.