Сериал «Большой человек» с Романом Поповым стартует 30 марта — трейлер

Телеканал ТНТ раскрыл дату выхода сериала «Большой человек». Комедийное шоу с Романом Поповым в главной роли стартует уже 30 марта в 20:00 мск.

Видео доступно во VK-канале Телеканал ТНТ. Права на видео принадлежат ТНТ.

Проект повествует об айтишнике Матвее — закомплексованном парне с лишним весом. Герой влюбляется в красавицу Свету из своего офиса, которая не испытывает к нему влечения. Тогда он решает начать заниматься в спортзале, где сталкивается со строгим тренером Юлией.

Главные роли, помимо Попова, исполнили Настасья Самбурская («Верни мою любовь»), Алина Ланина («Отчий берег»), Елена Валюшкина («Формула любви») и другие актёры. Режиссёром выступил Феликс Герчиков («Третье сентября»). Для Романа Попова роль в «Большом человеке» стала последней — актёр скончался 28 октября 2025 года после длительной борьбы с онкологией. Ранее в ТНТ заявляли, что сериал посвящён памяти артиста.

