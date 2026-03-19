Седьмая часть «Невероятных приключений ДжоДжо» стартовала на Netflix — вышел первый эпизод

19 марта состоялась премьера седьмой части культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Первый эпизод проекта уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Netflix. Авторы также представили трейлер сериала.
Аниме выступает перезапуском шоу, события которого развернутся в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.
Созданием анимационного шоу занимается студия David Production, выпустившая предыдущие части «Невероятных приключений ДжоДжо».