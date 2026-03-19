Киану Ривз, Джим Керри и Бен Кингсли — стал известен актёрский состав «Соника в кино 4»

Кинокомпания Paramount Pictures представила тизер фильма «Соник в кино 4». Авторы также раскрыли актёрский состав картины.

Так, к своим ролям вернутся Киану Ривз («Джон Уик»), Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Бен Шварц («Постановка») и Джеймс Марсден («Люди Икс»). В фильме также сыграют Бен Кингсли («Остров проклятых») и Ник Офферман («Одни из нас»).

Премьера «Соника в кино 4» состоится 19 марта 2027 года. Ранее стало известно, что Кристен Белл («Холодное сердце») озвучит Эми Роуз — подругу главного героя, которая всячески пытается завоевать его любовь. Кроме того, к роли Роботника вернётся Джим Керри.