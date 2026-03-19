PARIVISION начала BLAST Open Rotterdam 2026 с победы над NiP в CS 2

PARIVISION справилась с Ninjas in Pyjamas в первом матче группы B на BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:1 — 13:11 на Ancient, 6:13 на Mirage и 13:8 на Dust2.
Лучший результат в российском коллективе показал Иван zweih Гогин с KD 45-45 и рейтингом 1,24. Однако Каспер XKacpersky Габарас из Ninjas in Pyjamas показал более отличную игру, несмотря на поражение, — KD 53-46 при рейтинге 1,30.
По итогам встречи PARIVISION проходит в полуфинал верхней сетки группы, где встретится с победителем пары Team Spirit — Team Liquid.
BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.