Трейлер комедии «Дикая лошадь» от автора «Трёх билбордов» — выход 6 ноября

Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер фильма «Дикая лошадь». Премьера комедии состоится 6 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Картина расскажет историю двух агентов ЦРУ, действующих в 1970-х годах в Чили. Их задача — свергнуть местного президента Сальвадора Альенде. Съёмки ленты прошли на острове Пасхи, расположенном в Тихом океане.

Главные роли в фильме сыграли Джон Малкович («Подмена»), Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Стив Бушеми («Бешеные псы») и другие актёры. Режиссёром выступил Мартин Макдона — автор знаменитых фильмов «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина».