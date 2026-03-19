Как про-игроки отреагировали на обновление перезарядки в Counter-Strike 2

Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, переработавшее систему перезарядки — при смене магазина неиспользованные патроны теряются. Апдейт уже стал самым заминусованным в истории CS 2 в Steam: 5309 дизлайков против 2735 лайков (34% одобрения). Киберспортсмены и аналитики отреагировали неоднозначно.

Игроки Team Spirit оценили обновление сдержанно. Капитан Борис magixx Воробьёв назвал апдейт «прикольным», но выделил оружие, по которому изменения ударят сильнее всего. Данил donk Крышковец отметил возможный дискомфорт в ситуациях с несколькими противниками.

«Прикольное обновление. Скорее всего, это точно затронет M4A1-S и, возможно, AWP. Нужно будет поиграть, чтобы оценить», — magixx.

«В некоторых моментах может быть некомфортно: ты ожидаешь, что на тебя выйдет много людей, но при этом не можешь часто перезаряжаться. Ну и нравится, что AWP нёрфят!» — donk.

Игрок Team Falcons Илья m0NESY Осипов пошутил:

«Опять нёрф AWP, уберите его из игры уже тогда))».

Аналитик Spirit Анатолий Clife Аверьков считает, что на про-сцене обновление скажется слабо, но зрелищность пострадает.

«Очень редко кто-то мог выстрелить за раунд полный запас патронов. А вот в зрелищности игра потеряет — будет меньше прострелов через текстуры и нашивов в смоки, которые любит зритель. Игра должна оставаться игрой».

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков назвал апдейт направленным «против нубов, которые перезаряжают калаш после двух пуль». Стример Иван StRoGo Шурпатов же поддержал изменения:

«Новая мета. Нужно думать, когда перезаряжаешься».

Бывший про-игрок Кенни KennyS Шраб пошутил:

«Мне нужно перестать перезаряжать AWP после первого выстрела, а также перестать промахиваться».

Журналист Дункан Thorin Шилдс, в свою очередь, раскритиковал Valve жёстче остальных.

«Очевидно, что весь штат Valve состоит из кучки новичков, которые горят каждый раз, когда их убивает снайпер».