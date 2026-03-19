«Мне почти стыдно»: Элайджа Вуд впервые начал читать «Властелина колец»

На The Late Show гостем стал звезда трилогии фильмов «Властелин колец» Элайджа Вуд. Актёр признался, что не читал оригинальные произведения Джона Толкина.

По словам артиста, ему стыдно было отвечать на вопрос о прочтении культовых книг от ведущего шоу Стивена Кольбера, который давно восторгается фэнтезийными произведениями Толкина. Вуд отметил, что наконец начал их читать спустя 25 лет, после выхода первого фильма.

Мне почти стыдно отвечать на этот вопрос. По крайней мере, скажу вот что. Я наконец начал их читать.

Элайджа Вуд также вновь не стал подтверждать своё возвращение к роли Фродо в предстоящем фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом» Ранее СМИ сообщали, что актёр присоединится к проекту. Сам Вуд заявлял, что не хотел бы, чтобы кто-то другой сыграл знаменитого хоббита вместо него.

