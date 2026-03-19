Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс — на первом кадре фильма «Что происходит ночью»

Компания Apple представила первый кадр фильма «Что происходит ночью». Дата выхода триллера пока неизвестна. Авторы также заявили о старте съёмок картины.

Фото: Apple

Лента выступит экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле.

Главные роли исполнят Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») и Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»). В фильме также сыграют Мадс Миккельсен («Ещё по одной»), Джаред Харрис («Чернобыль») и другие актёры. Режиссёром «Что происходит ночью» выступит культовый постановщик Мартин Скорсезе («Волк с Уолл-стрит»).

