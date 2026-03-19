Мистический сериал «Зов русалки» стартует 30 марта

Телеканал ТВ-3 раскрыл дату выхода сериала «Зов русалки». Премьера мистического шоу состоится 30 марта.

Действие детективного проекта разворачивается в прибрежном городе, в котором внезапно начинают происходить таинственные убийства. Он оставляет на телах жертв странную чешую, а сам не попадает на камеры видеонаблюдения. Жители уверены, что в городе пробудилась русалка из старинной легенды. Расследовать запутанное дело придётся Юрию Бахтину, который доверяет только логике.

Главные роли в сериале исполнили Андрей Фролов («Небо»), Катя Кабак («Женщина, не склонная к авантюрам»), Дмитрий Паламарчук («Ненормальная»). Режиссёрами выступили Мурад Алиев («Офицеры») и Галина Уразова («Пятницкий. Глава третья»).