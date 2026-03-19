Team Spirit разгромила Team Liquid на BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Team Spirit разгромила Team Liquid на BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2
Российская Team Spirit без проблем победила Team Liquid на BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:0 — 13:8 на Mirage и 13:11 на Ancient.

CS 2. BLAST Open Spring 2026 . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
19 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Team Liquid

На Mirage Liquid не смогла навязать борьбу — Spirit забрала сторону CT со счётом 9:3 и довела карту без серьёзного сопротивления. Данил donk Крышковец завершил карту с рейтингом 1,99 с KD 26-14. На Ancient Liquid держалась до последнего, однако при счёте 11:10 Борис magixx Воробьёв выиграл клатч 1v2, обеспечив матч-пойнт. Liquid ответила раундом, но Spirit закрыла карту в последнем раунде основного времени.

Team Spirit сыграет с PARIVISION за выход в плей-офф. Team Liquid опустилась в нижнюю сетку, где встретится с Ninjas in Pyjamas. BLAST Open Rotterdam проходит с 18 по 29 марта.

В CS 2 переработали систему перезарядки — неиспользованные патроны теперь теряются
