Team Spirit разгромила Team Liquid на BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Российская Team Spirit без проблем победила Team Liquid на BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:0 — 13:8 на Mirage и 13:11 на Ancient.
На Mirage Liquid не смогла навязать борьбу — Spirit забрала сторону CT со счётом 9:3 и довела карту без серьёзного сопротивления. Данил donk Крышковец завершил карту с рейтингом 1,99 с KD 26-14. На Ancient Liquid держалась до последнего, однако при счёте 11:10 Борис magixx Воробьёв выиграл клатч 1v2, обеспечив матч-пойнт. Liquid ответила раундом, но Spirit закрыла карту в последнем раунде основного времени.
Team Spirit сыграет с PARIVISION за выход в плей-офф. Team Liquid опустилась в нижнюю сетку, где встретится с Ninjas in Pyjamas. BLAST Open Rotterdam проходит с 18 по 29 марта.