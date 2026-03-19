Детективный сериал «Чёрная графиня» стартует 26 марта — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер сериала «Чёрная графиня». Детективное шоу стартует уже 26 марта.

Сюжет проекта повествует о том, как в Москве и Петербурге вот уже год гремит сенсационное театральное событие, которое смывает границу между художественным вымыслом и действительностью. 12-е шоу начинается, но в этот раз всё идёт не по сценарию, что приводит к трагической гибели одного из актёров. Зрители и актёры оказываются изолированными от внешнего мира.

Главные роли в «Чёрной графине» исполнили Кирилл Кяро («Далёкие близкие»), Юрий Чурсин («Хоккейные папы»), Екатерина Симаходская («Карьеристки»), Олег Васильков («Брат 2») и другие актёры. Режиссёрами выступили Илья Куликов («Карьеристки») и Иван Корвин («Струны»).