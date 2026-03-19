«150 часов в игре за две недели». Zweih — о подготовке к BLAST Open Rotterdam 2026 по CS 2
Игрок PARIVISION Иван zweih Гогин рассказал о подготовке команды к BLAST Open Rotterdam 2026 после стартовой победы над Ninjas in Pyjamas со счётом 2:1.
По словам zweih, команда провела две недели без выходных, что позволило значительно поднять индивидуальный уровень по сравнению с ESL Pro League Season 23. Гогин признался, что адаптация к плотному графику давалась ему тяжело после перехода из Team Spirit.
Думаю, сегодня мы выиграли потому, что много тренировались в течение двух недель, у нас не было выходных. Наш индивидуальный уровень растёт, по сравнению с ESL Pro League мы стали намного лучше. Такой график — это тяжело. Мне после Spirit тяжело, только сейчас я начал привыкать. У меня 150 часов в игре за две недели.
21 марта PARIVISION сыграет с Team Spirit за выход в плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026. Турнир проходит с 18 по 29 марта.
