Жуткие постеры хоррора «Лики смерти» с певицей Charli XCX — выход 10 апреля

Кинокомпания Legendary Pictures представила жуткие постеры фильма «Лики смерти». Хоррор появится в международном прокате 10 апреля.

Фото: Legendary Pictures

Лента выступает вольным ремейком одноимённого фильма ужасов 1979 года, который запрещали в четырёх странах из-за кадров с изображением реальных смертей. Главной героиней выступает модератор контента. В один момент она находит видео с инсценировкой убийств из классического хоррора «Лики смерти». Теперь она попытается выяснить, реальными были смерти или нет.

Главные роли в хорроре сыграли Натаниэл Вулси («Испытание огнём»), Дэйкер Монтгомери («Очень странные дела»), Барби Феррейра («Эйфория») и певица Charli XCX. Режиссёром выступил Дэниел Голдхабер («Как взорвать трубопровод»).