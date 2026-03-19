Звезда «Человека-паука» Кирстен Данст сыграет в фильме «Minecraft в кино 2»

Звезда «Человека-паука» Кирстен Данст сыграет в фильме «Minecraft в кино 2»
Издание Deadline сообщило, что в фильме «Minecraft в кино 2» одну из ролей сыграет звезда трилогии «Человек-паук» Кирстен Данст.

Кого именно воплотит на экране актриса, пока неизвестно. В августе 2025 года Данст заявила, что с удовольствием сыграет во второй части «Minecraft в кино», потому что её детям понравился оригинал.

«Minecraft в кино 2» выйдет в мировом прокате 23 июля 2027 года. К своим ролям вернутся звёзды первой части — Джейсон Момоа («Аквамен») и Джек Блэк («Анаконда»). Режиссёром продолжения вновь выступит Джаред Хесс. Съёмки проекта стартуют уже в апреле. Оригинальный фильм вышел в 2025 году и стал успешным в прокате, собрав $ 950 млн по всему миру.

