«Проект «Конец света» с Райаном Гослингом покажут в стратосфере — впервые в истории

19 марта состоялась мировая премьера фильма «Проект «Конец света» — научно-фантастической картины с Райаном Гослингом («Барби») в главной роли. Издание DiscussingFilm сообщило, что ленту продемонстрируют не только на поверхности планеты Земля.

По данным СМИ, фильм покажут в стратосфере. Для этого специально разработанный IMAX-экран отправили на расстояние около 33 км от земли. Таким образом, «Проект «Конец света» станет первым фильмом в истории, премьера которого состоялась в стратосфере.

«Проект «Конец света» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.