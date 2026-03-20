Crimson Desert вышла на ПК и консолях

20 марта состоялся релиз Crimson Desert — нового проекта студии Pearl Abyss, авторов Black Desert Online. Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. Проект официально вышел в российском Steam по цене в 4299 рублей.

Crimson Desert рассказывает о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.

Авторы проекта сделали ставку на огромное количество механик в открытом мире: от продвинутой боевой системы до строительства, создания предметов, охоты и готовки еды с полётами на драконе. Мы уже провели в новинке 40 часов и назвали Crimson Desrt абсолютно уникальным произведением в игровой индустрии.