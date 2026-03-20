Расписание третьего дня групповой стадии BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 20 марта, продолжается групповая стадия BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт четыре матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группе.

Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на пятницу, 20 марта

13:00. NRG (США) — B8 Esports (Европа);

15:30. FaZe Clan (Европа) — TYLOO (Китай);

18:00. Team Falcons (Европа) — Natus Vincere (Европа);

20:30. FURIA Esports (Бразилия) — Aurora Gaming (Турция).

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.