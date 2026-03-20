Тим Рот, снявшийся в фильме по «Острым козырькам», не смотрел ни одну серию сериала

Тим Рот, снявшийся в фильме по «Острым козырькам», не смотрел ни одну серию сериала
Актёр Тим Рот, снявшийся в фильме по «Острым козырькам», в интервью рассказал, что не смотрел ни одного эпизода сериала. Кстати, сняться в шоу ему предложил сам Киллиан Мёрфи.

По словам Тима, после получения роли он мешкался и не понимал, стоит ли ему смотреть сериал или нет, но в итоге он так его и не посмотрел.

Когда Киллиан предложил мне эту работу… Пришлось принять решение. Смотреть мне сериал или нет? Потому что мой персонаж не будет знаком с этими ребятами.

Сюжет «Бессмертного человека» продолжает культовый сериал и разворачивается во время Второй мировой войны. Лента рассказывает о Томасе Шелби, который возвращается к своему бизнесу, которым теперь владеет его сын.

«Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет 20 марта на Netflix.

