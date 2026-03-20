Том Круз прервал съёмки фильма «Звёздные войны: Звёздный истребитель»

Райан Гослинг, сыгравший главную роль в фильме «Звёздные войны: Звёздный истребитель», рассказал в подкасте Happy Sad Confused о забавной ситуации во время съёмок картины.

По словам актёра, съёмочный процесс картины прервал Том Круз. Звезда «Миссии невыполнима» прибыл на съёмочную площадку на своём вертолёте, внезапно взял камеру и начал снимать экшен-сцену.

Шон прислал мне фотографию себя и Тома Круза… Там есть кадр, где он в грязи стреляет в Флинна. Не знаю, почему он ждал именно того дня, когда меня там не было. Надеюсь, это была случайность.

Известно лишь, что его события ленты развернутся уже после девятого эпизода — «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Остальные детали сюжета держатся в секрете.

Премьера картины намечена на 28 мая 2027 года.