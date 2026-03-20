Вышел новый закадровый ролик «Майкла» с исполнителем главной роли Джаафаром Джексоном

Lionsgate опубликовала новый закадровый ролик «Майкла» про Майкла Джексона. В нём главную роль исполнил Джаафар Джексон, племянник короля поп-музыки.

Картина посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Премьера «Майкла» в мировом прокате состоится 24 апреля. В ленте также снялись Колман Доминго («Бегущий человек»), Ниа Лонг («Банкир»), Майлз Теллер («Одержимость») и другие актёры. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».