Чарли Кокс уверяет, что Сорвиголова не появится в фильме «Человек-паук: Новый день»

В недавнем интервью Чарли Кокса, известного по роли Сорвиголовы, спросили, появится ли герой в фильме «Человек-паук: Новый день». Ответ актёра оказался отрицательным.

По словам Кокса, даже если бы он действительно снимался в ленте, он бы всё равно не раскрыл этого. Как и происходит сейчас, но Чарли уверяет, что он на самом деле не появится в картине.

Если бы я снималась в этом фильме, я бы тоже сказала «нет», но меня там нет. Возможно, я лгу, но это не так.

Блокбастер выйдет в мировом прокате 31 июля. Режиссёром картины стал Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В ленте также появятся Халк и Каратель.