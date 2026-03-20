Сценаристом «Форсажа 11» выступит автор «Иллюзии обмана 3»
По данным Variety, сценаристом «Форсажа 11» выступит Майкл Лессли. Ранее он писал приквелы «Голодных игр», а также придумал сюжет «Иллюзии обмана 3».
Ранее Вин Дизель рассказывал, что действие картины развернётся в Лос-Анджелесе, как и в первом фильме. Он также обещал вернуть дух уличных гонок. Кроме того, в фильме появится Брайан О'Коннер — герой оригинальных частей, которого играл погибший актёр Пол Уокер.
Премьера «Форсаж 11» состоится 17 марта 2028 года. Картина выйдет под названием Fast Forever и завершит франшизу, хотя сам Дизель говорил о планах на как минимум 12-ю часть легендарной серии.
